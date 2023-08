Janis Joplin, The Grateful Dead, creedence Clearwater Revival, Sly and the Family Stone… rassemblés dans un documentaire

La série San Francisco Sounds : A Place in Time met en lumière l’ascension d’artistes de la région de la baie de San Francisco.

C’est un fait, cette ville américaine a fourni de 1965 à 1975 un environnement extraordinairement fertile pour la naissance d’artistes tels que le Grateful Dead, Jefferson Airplane, Sly and the Family Stone, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, Steve Miller, Santana et bien d’autres. De plus, des festivals phares tels que Monterey, Altamont et Woodstock ont amené les musiciens de la région de la baie de San Francisco au premier plan national pendant cette période.

Cette série en deux parties recèle bon nombre d’images inédites/

"Nous sommes ravis de révéler une nouvelle perspective sur ce lieu créatif et musical à travers des documents d’archives jamais vus auparavant et les histoires personnelles de ceux qui ont vécu et respiré la scène de San Francisco. Les gens pensent savoir ce qu’était le 'Summer of Love', mais le film en deux parties jette à la fois la lumière et l’obscurité sur ce qui s’est réellement passé pendant la renaissance psychédélique ", ont déclaré les coréalisateurs Ellwood et Tertzakian dans une déclaration commune à Billboard.

Dans ce documentaire, on peut voir un jeune Bob Dylan faisant l’éloge de la scène du nord de la Californie, déclarant que " Jefferson Airplane joue au Fillmore Auditorium, et j’aimerais y aller si je le pouvais ". Jerry Garcia (The Grateful Dead) intervient quant à lui en précisant que la scène de San Francisco est avant tout pacifique, même face à la guerre du Vietnam : " Nous ne pensons à aucune sorte de pouvoir, de révolution ou de guerre. "