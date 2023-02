Janis Joplin, de Mercedes à sa Porsche customisée

Un mois plus tard, la voiture est baptisée : ''l’Histoire de l’Univers''. Les amateurs d’art moderne apprécieront les graffitis peints à la va-vite par des copains de Dave Richards. Janis Joplin a aimé et voyageait le plus souvent dans cette Porsche malgré un emploi du temps bien chargé où l’avion était préférable.

La Porsche a été volée et maquillée avec de la peinture grise. Quelques jours plus tard, Janis Joplin entrait dans le triste club des 27 et plus personne ne s’est intéressé à cette Porsche. Jusqu’au jour où Albert Grossman, l’ancien manager de Janis, a averti les parents de la star qu’il avait retrouvé la voiture dans un état déplorable. Complètement cabossée et dans sa couleur grise originale. Le frère de Janis, a décidé de restaurer complètement la voiture avec sa sœur Laura. Ils ont bien fait. Car 20 ans plus tard, cette Porsche 356C a été vendue aux enchères 1,8 million $.