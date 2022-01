Janine au fût et au pétrin: une brasserie-boulangerie zéro déchet

Ce beau projet, c’est une histoire de famille, mûrie par deux frères : Bertrand et Maxime et Moranne, la compagne de Maxime. Bertrand et Maxime sont Français, originaires de Lyon et installés chez nous depuis un bon moment. Ce matin, à l’arrière du magasin, nous les voyons s’affairer dans l’atelier. Fiers d’avoir opéré un grand virage professionnel, une reconversion vers un métier-passion, comme le dit Maxime : " Bertrand en avait marre de son boulot dans la coopération au développement, au niveau européen. Moi, je voulais aussi trouver autre chose, un métier qui a du sens au quotidien. Moranne, elle, était biologiste. On voulait tous créer un lieu de vie autour de deux produits qui réunissent les gens, la bière et le pain. Du coup, en parlant de plaisir et de générosité, on a pensé à notre grand-mère, Janine et on a donné son nom à notre entreprise… "