Janice de 'Friends' révèle les sources d’inspiration de son rire mythique

En ce moment, Tipik diffuse tous les jours de la semaine au soir la série culte Friends. Pour l'occasion, retour sur les confidences de 'Janice' qui révélait d'où venait son rire mythique. 'OH-MON-DIEU'.

C'est en 2019, que l'actrice de talent Maggie Wheeler (alias Janice dans Friends) expliquait sur la BBC que face à la puissance comique de Matthew Perry dans le rôle de Chandler, il fallait qu’elle soit à la hauteur (ce qu'elle a été : son jeu et son rire ont marqué des générations à tout jamais).

Elle a donc trouvé et travaillé ce rire entré dans l’histoire des séries télé. À l'époque, elle confiait qu'il s'agissait d'un étonnant mélange de Flipper le dauphin, de Woody Woodpecker et d'Arnold Horshack (un personnage joué par Ron Palillo dans un épisode de la série Welcome Back, Kotter).