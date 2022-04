Janice Cayman (Red Flames) sur le Gril : "Les préjugés nous ont rendues plus fortes"

Sauf que les Red Flames ont inscrit le foot féminin sur la carte… de Belgique : le nombre d’affiliés est en explosion… même si paradoxalement, les grands clubs belges comme Anderlecht ont singulièrement revu à la baisse leur dotation pour leur section dames.

" On sent bien qu’on est les ambassadrices de notre sport… et bien plus qu’une pression, c’est une grande fierté. On s’est qualifiées pour l’Euro en 2017… puis maintenant pour le prochain en Angleterre, et on attend bien sûr la Coupe du Monde. Ces grands tournois doivent devenir la norme pour nous, mais il faut continuer à progresser. C’est pour cela que les tests physiques sont très exigeants… et font des dégâts (NDLA : allusion à la non-sélection récente de la médiane Davina Vanmechelen après celle, voici quelques mois, de la gardienne Justine Odeurs). Mais on a défini ensemble des objectifs…et il faut nous y tenir : quand on fait du foot de haut niveau, il faut être irréprochable ! On est entrées dans une autre dimension : on s’entraîne avec GPS, on a des suivis quotidiens… Et moi à 33 ans, je me sens encore progresser : je me sens plus forte qu’à 20 ou 22 ans ! C’est pareil avec la nouvelle génération : les filles actuelles et à venir sont plus fortes que nous car elles ont bénéficié de meilleures formations. Dans l’attitude aussi, elles savent qu’elles ont du talent… et elles n’ont pas peur de le dire et de le montrer. C’est d’abord un déclic mental : on croit de plus en plus en nous… et on a raison car on a les qualités pour battre tout le monde ! "