Lyon, place forte du foot au féminin pendant 10 ans, est en effet en reconquête d'un titre européen perdu l'an dernier, quand le club français avait été éliminé en quart de finale et avait donc vu les Barcelonaises s'emparer du trophée et faire du club catalan "the place to be" pour les meilleures joueuses. Mais c'est bien en 2019 que tout avait commencé pour le Barça : battues en finale cette année-là par Lyon (évidemment), lors du dernier match ayant opposé les deux équipes, les joueuses barcelonaises s'étaient lancé le défi de revenir plus fortes. "Une fois qu'on a fait le deuil de cette finale, on a pu apprendre de nos erreurs, comprendre là où nous étions et ce qu'il fallait faire pour passer à la vitesse supérieure, pour devenir l'équipe que nous sommes aujourd'hui", a reconnu vendredi la capitaine et Ballon d'or 2021 Alexia Putellas, auteure d'un doublé en demi-finale aller (5-1) contre Wolfsburg devant plus de 91.000 spectateurs au Camp Nou.