Janice Cayman après la défaite des Red Flames face à l’Angleterre : "Le futur va être bien pour les Flames. On doit retirer les bonnes choses de ce tournoi"

Malgré la défaite 6-1 face à l’Angleterre lors du dernier match de l’Arnold Clark Cup, les Red Flames veulent tirer du positif et voir le futur sous de beaux jours.

Ce mercredi, les Red Flames n’ont pas fait le poids face aux championnes d’Europe, comme l’explique Jannice Cayman après la rencontre : "On est quand même déçue. Je pense qu’aujourd’hui, l’Angleterre avait une classe de plus que nous et c’est à nous de continuer à travailler. On n’avait pas l’équipe de d’habitude, mais peu importe, on doit toujours se battre. On a essayé aujourd’hui, mais sans réussite. Il faut retirer les bonnes choses quand même de ce match pour progresser. On voit qu’avec l’Euro, l’Angleterre a encore grandi comme équipe. Et je pense que pour la Coupe du monde, elle va être candidate pour le titre."

Au-delà de la défaite, il faut surtout voir le positif, avec notamment l’intégration des jeunes joueuses : "C’était un bon stage pour les jeunes pour pouvoir se montrer. Le futur va être bien pour les Flames, on doit retirer les bonnes choses de ce tournoi."

Yves Serneels, le T1 était du même avis que sa joueuse. S’il est déçu d’un côté, le coach ne veut pas oublier ses dix jours : "C’est normal d’être un peu déçu du résultat face à l’Angleterre. Mais de l’autre côté, je n’oublie pas ce que l’on a fait lors des deux autres rencontres. J’ai confiance pour l’avenir avec ce groupe. Concernant les jeunes, elles peuvent prendre de l’expérience ici, il n’y a pas meilleure manière de progresser pour elles."

Place maintenant au futur et à l’évolution de ce groupe : "On a vu sur les derniers 10 jours que le futur sera bon. Mais il faut continuer à travailler. L’équipe a progressé, même si l’on n’est pas au niveau où l’on veut pour être prêt pour septembre pour la Ligue des Nations", conclut Yves Serneels.