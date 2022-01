Janet Jackson : le documentaire qui lève le voile sur sa vie secrète

Ce qu’on peut attendre de Janet

Dès la scène d’ouverture où Janet Jackson éclate en larmes à la simple vue d’une fresque murale de ses cinq frères gravée sur un mur de leur ville natale de Gary en Indiana, il est clair que ce documentaire est là pour servir son image en fournissant une représentation soignée de l’une des artistes les plus prospères et les plus compliquées de l’histoire de la pop US.

Lorsqu’elle parle du monde dans lequel elle a grandi, Janet a du mal à se souvenir d’avoir dormi dans un lit superposé dans une chambre exiguë entassée avec plusieurs de ses frères et sœurs, parce que se rappeler à ces jours passés reste une chose compliquée. Ces premières anecdotes émouvantes servent à nous souvenir que Janet et ses frères et sœurs n’étaient pas assoiffés de gloire comme tant de jeunes le sont aujourd’hui. Ils ont grandi dans la pauvreté et ont été amenés à travailler dur sous les ordres et la direction de leur défunt père Joe Jackson. Pas essentiellement pour devenir célèbres mais d’abord pour gagner de l’argent.

Alors que le rêve de Janet était d’aller à l’université et d’étudier le droit, son père avait pour elle des projets très différents puisqu’il l’a forcée à poursuivre une carrière de chanteuse et de danseuse. Le documentaire s’étend beaucoup sur les méthodes de persuasion de Joe pour garder toute la famille dans le droit chemin qu’il avait tracé pour eux, à coups de privations, de punitions, de menaces et de répétitions jusqu’à l’épuisement. On ne peut pas s’empêcher de penser à une autre histoire père-fille : celle de Britney Spears.

Une grande partie de la carrière de Janet a été contrôlée, après son père, par une succession d’hommes. La chanteuse pensait qu’elle serait libérée lorsqu’elle a licencié son père en tant que manager, mais elle s’est ensuite retrouvée, à 16 ans, contrôlée par sa maison de disques. Des choix importants ont été pris pour elle, de la musique qu’elle a enregistrée en tant qu’artiste solo, à la pochette de son premier album solo sorti en 1982.

Ce n’est qu’en 1986 que Janet a repris le pouvoir et a fait les choses à sa manière avec l’album Control (titré évocateur), qui a été un succès colossal et l’a vraiment propulsée au sommet. Mais au milieu de la success story, sa vie personnelle est dans la tourmente. Son mariage avec son premier mari James DeBarge n’a pas tenu la route. Lui-même chanteur au sein du groupe DeBarge n’a pas supporté la rivalité au sein de son couple ni le succès de sa femme.

Elle convole en secondes noces avec René Elizondo Jr. Pendant neuf ans, René a été danseur pour la chanteuse avant de devenir son mari. Elle y voit de la stabilité mais lui passe d’un rôle en arrière-plan à celui de conseiller qui ira même jusqu’à réaliser des clips de Janet et à s’imposer à son bras sur les couvertures de magazines. Cela n’a pas duré et la rupture entre Janet et René est devenue inévitable. On repense encore à Britney.

Ensuite sont arrivés les ennuis judiciaires de son frère Michael accusé d’abus sexuels. Cette histoire n’était pas la sienne mais elle a eu un impact déterminant sur sa propre carrière. Comme elle l’a dit, elle était "coupable par association", et encore une fois un homme prenait le contrôle de sa vie et de sa carrière.