Janet Jackson de retour pour une tournée américaine

Janet Jackson repartira sur les routes des États-Unis en 2023 pour une 9e tournée. Le Together Again Tour passera par 33 villes entre avril et juin avec Live Nation.



À 56 ans, la cadette du clan Jackson reprend du service après sa résidence à Las Vegas en 2019 et après la sortie de son documentaire en streaming sorti au début de cette année. Celle qui a connu le plus de succès après son frère Michael avec 180 millions de disques vendus, gagnante de 5 Grammys, intronisée au Rock and Roll Hall of Fame, est la première femme à avoir fait ses débuts dans le Top 10 des classements Hot 100. Et on le sait peu, mais Janet Jackson est aussi l’une des quatre seules artistes à avoir eu un album n°1 pendant quatre décennies successives aux côtés de Barbra Streisand, Bruce Springsteen et U2.

La pop star secrète célébrera le 50e anniversaire de sa carrière avec ses dernières chansons mais avec aussi et surtout, trois de ses albums les plus acclamés par la critique "Control", "The Velvet Rope" et "Janet". Les premières parties de ses shows seront assurées par Ludacris, artiste et acteur de Fast and Furious. Le coup d’envoi de cette tournée sera donné le 14 avril en Floride et mènera Janet Jackson à Memphis, New-York, Toronto… pour finir par Seattle le 21 juin.