Jane Goodall, les chimpanzés et la messagère de la paix

Pour revenir aux chimpanzés, Il faut savoir que c’est l’animal le plus intelligent au monde, juste après l’être humain.

Mais est ce que les singes pourraient être plus intelligents que l’homme comme dans la célèbre saga de " La planète des singes " ? Et bien actuellement, même si la science évolue, et plus on en apprend sur les animaux, la réponse est : non

Il est impossible que le singe développe son intelligence à un niveau aussi élevé que le nôtre, de manière " naturelle ", sans manipulation génétique.