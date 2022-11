Jane Fonda se dit "prête à mourir" après l'annonce de son cancer

Au mois de septembre dernier, l'actrice Jane Fonda avait annoncé être atteinte d'un cancer.

Sur Instagram, elle en avait fait l'annonce : "Chers amis, j’ai quelque chose d’intime à partager. On m’a diagnostiqué un lymphome non hodgkinien et j’ai commencé un traitement par chimiothérapie".

Elle avait aussi profité de cette déclaration pour déplorer le manque d'accès aux soins de santé aux Etats-Unis.

Dans une interview pour Enternainment Tonight, Jane Fonda fait une révélation choc : "Je suis sincèrement prête à mourir. J'ai eu une vie formidable".

L'actrice de 84 ans ajoute : "Quand on arrive à mon âge, il vaut mieux être conscient du temps qu’il y a derrière comparé à celui qui nous reste. Il faut être réaliste".

La comédienne précise ses propos sur la mort : "Non pas que je veuille partir, mais je suis consciente que ce sera plus tôt que tard".

Le 21 décembre prochain, Jane Fonda fêtera son 85ème anniversaire. Cela sera l'occasion de le passer en famille pour l'actrice américaine : "Ma famille sera là. Ma fille et mes petits-enfants viendront du Vermont et mon fils, sa femme et son enfant, qui vivent à Los Angeles, et quelques amis viendront, et nous passerons un moment tranquille".