Jane Fonda regrette d’avoir eu recours au lifting : "j’ai arrêté car je ne voulais pas avoir l’air difforme"

Jane Fonda, l'une des actrices les plus en vogue d'Hollywood, a confié au magasine Vogue US, ne pas être fière d'avoir usé des biens faits de la chirurgie esthétique. Dans cette interview, elle met également en garde les jeunes contre la chirurgie esthétique et les invite à accepter de voir leur corps évoluer et grandir.

Du haut de ses 84 ans, elle est l'une des actrices phares d'Hollywood et comme beaucoup d'acteurs et d'actrices, Jane Fonda a eu recours à la magie du bistouri pour améliorer son apparence. Un choix qu'elle regrette désormais.

Depuis peu, elle est l'égérie d'un nouvelle collection sportswear d'H&M, la preuve que l'actrice est en grande forme. Jane Fonda profite de cette place pour mettre en garde les jeunes et les moins jeunes contre la chirurgie esthétique.

L'actrice s'est en effet confiée sur les différents liftings qu'elle a subis : "J'ai fait un lifting et j'ai arrêté car je ne voulais pas avoir l'air difforme. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait ". Avant de conclure par une mise en garde : "Nous connaissons tous beaucoup de femmes riches qui ont eu toutes sortes de liftings et elles ont l'air terrible".

Jane Fonda reconnaît qu'il est compliqué de rester en forme après un certain âge. Les différents produits de soins coûtent souvent cher et parfois les gènes sont responsables, en partie, de notre santé. Dans notre société du culte de la beauté, nous nous mettons souvent en quête d'une beauté inatteignable. Obsédé par l'idéal d'une jeunesse éternelle, il est facile de céder à la tentation du lifting, une situation que dénonce Jane Fonda.

Pour rester jeune, la star applique quelques astuces qu'elle dévoile dans Vogue US : "Je ne fais pas beaucoup de soins du visage. Je ne dépense pas beaucoup d'argent dans des crèmes pour le visage ou ce genre de choses, mais je reste hydratée, je dors, je bouge, je reste loin du soleil et j'ai de bons amis qui me font rire".

Pour Jane, ce qui compte aujourd'hui ce n'est pas l'âge ou l'apparence mais la santé.