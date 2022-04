Jane Campion : la troisième femme réalisatrice oscarisée de l’Histoire

La baffe de Will Smith aux Oscar 2022 ferait presque oublier le palmarès de la cérémonie… L’Oscar de la meilleure réalisation est revenu à Jane Campion pour son film "The Power of the Dog", un western psychologique.

Ce n’est pas sa première récompense. La réalisatrice néo-zélandaise avait été la première femme à recevoir la Palme d’or au Festival de Cannes en 1993 pour son film "La leçon de piano".

Voici le portrait signé par Lionel Deneubourg, d’une femme qui aime mettre à l’écran des femmes anticonformistes.

