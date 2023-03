Jane Birkin sur son état de santé : "Je ne vais pas bien du tout"

Jane Birkin vient d'annoncer une mauvaise nouvelle pour ses fans.

Elle est contrainte d'annuler des dates de concert en France à cause de son état de santé. Dans une interview accordée au Télégramme, Jane Birkin annonce : "Je ne vais pas bien du tout."

En 2021, celle qui interprète "Je t'aime...moi non plus" avait été victime d'un AVC. Par le passé, Jane Birkin avait dû se battre contre deux leucémies en 1998 et en 2013 avec de lourdes hospitalisations à chaque fois.

Récemment, c'est à la cérémonie des César que la chanteuse est apparue provoquant de multiples réactions sur les réseaux sociaux. Ses fans étaient très inquiets de la découvrir "diminuée" et "méconnaissable".

Au Télégramme, Jane Birkin en dit plus sur l'annulation de ses concerts : "Je me suis cassé l’omoplate et j’ai très mal."

Selon un communiqué de presse, l'artiste de 76 ans ne pourra pas remonter sur scène avant au moins deux mois avec comme précision que "Jane Birkin retrouvera ensuite son public à Paris, à l’Olympia, le 17 juin 2023 et à La Cigale le 22 juin 2023, puis sur la route des festivals d’été et en tournée à l’automne 2023."

En attendant, celle qui a partagé la vie de Serge Gainsbourg a été mise au repos par les médécins.