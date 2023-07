Jane Birkin : retour sur sa vie et sa carrière dans un portrait intimiste

Jane Birkin, c’est plus de 50 ans d'une carrière passée entre la musique, le cinéma, le théâtre, la littérature et aussi l’engagement citoyen. Suite au décès de Jane Birkin survenu ce 16 juillet, La Trois vous propose de redécouvrir le destin de cette icône dans le documentaire Jane birkin et nous. Jane Birkin, elle-même, revient sur les grands moments de sa vie et de sa carrière dans ce documentaire basé sur des archives personnelles.

C’est l’histoire du destin hors norme d’une petite anglaise de 19 ans arrivée en France et adoptée immédiatement par le public. Il faut dire qu’avec son audace, sa beauté et son humour naturels, elle crève instantanément l’écran de la télévision. En France, elle se sent libre et va adopter pleinement la culture française. Un lien unique s’est créé entre l'artiste et les Français car, parallèlement à sa carrière, c’est aussi sa vie intime qu’ils ont partagée avec elle, ils sont tombés amoureux du couple explosif Jane et Serge.

Il la fait chanter, elle devient sa muse, et tout va se jouer sur une seule chanson : Je t’aime, moi non plus, un tube mondial pourtant écrit à l’origine pour Brigitte Bardot. Hautement érotique, elle devient le symbole de la libération sexuelle et provoque la censure. Birkin revient sur l’histoire de cette chanson et de l’album qui suivra et c’est un des nombreux moments délicieux du document.