Jane Birkin remettra le Magritte d'honneur à Marion Hänsel à titre posthume

Avec près de 15 longs métrages dans sa filmographie, entre adaptations littéraires et créations originales, elle s’est imposée dans le paysage cinématographique belge et mondial avec une œuvre puissante, exigeante et éminemment personnelle. Au fil de sa carrière, son cinéma a croisé des Prix Nobel, transcendé des Goncourt, été sélectionné à Cannes et Venise (où elle a remporté le Lion d’Argent). Du Pacifique à l’Afrique du Sud, de Djibouti à Hong Kong, sa filmographie offre un voyage à travers le temps et l’espace, aussi lettré que spectaculaire.