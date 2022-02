Jane Birkin remet le Magritte d'Honneur à Marion Hänsel, avec beaucoup d'émotion

En juin 2020, Marion Hänsel, cinéaste majeure du cinéma belge et mondial, nous quittait. L’Académie André Delvaux a choisi pour cette 11e édition des Magritte du Cinéma de lui décerner, à titre posthume, le Magritte d’honneur 2022. C’est Jane Birkin, héroïne de son film "Dust" (1985), lion d’argent à la Mostra de Venise et Charly Herscovici, Président de la Fondation Magritte, qui sont venus lui remettre le prix d’honneur lors de la cérémonie. Juste avant de remettre le prix, la chanteuse et actrice franco-britannique a déclaré que grâce au rôle offert par Marion Hänsel, son père lui avait dit, pour la première fois, à quel point il était fier d'elle.

C’est Jan Aeckermans, le fils de la défunte réalisatrice, qui est venu recevoir le prix honorant sa carrière.