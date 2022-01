Jane Birkin, Julien Doré, GuiHome et Pablo Andres s’emparent cette semaine de “Alors On Sort ?”

Plus l’hiver est grumeleux autour de nous, et plus on mérite un spectacle chaleureux et émouvant. Alors voici Jane Birkin, qui transporte sur scène les beautés de son disque "Oh pardon, tu dormais". À l’époque, Jane avait écrit, sous le même titre, un film et une pièce inspirés, entre autres, par la mort de sa fille, la photographe Kate Barry. Récemment, c’est Etienne Daho qui lui a proposé de mettre en chansons ces souvenirs-là. Le résultat a la fraîcheur d’une jeune sylphide de 75 ans. Avec son accent coquet et sa sincérité à toute épreuve, Jane Birkin va nous laisser tout frémissants au Théâtre de La Louvière le 27 février prochain.