Jane Birkin : "J’ai embrassé Arno tout à l’heure, j’ai chanté un duo hier avec Adamo, je ne perds pas mon temps moi”

La Folle Histoire fait son grand retour et avec une pointure de la soul music! Oui c’est bien de Marvin Gaye qu’il s’agit. Saviez-vous qu’il avait passé un long moment en Belgique et que le chanteur Arno était l’un de ses cuisiniers favoris ? Le comédien Charlie Dupont retrace donc sa jeunesse, ses premiers pas dans la musique ainsi que ses déboires. Tout ça à l’occasion du 50ème anniversaire de son célèbre single What's Going On. L’album dont est issu ce morceau culte est réédité avec plus 12 titres bonus comprenant des versions simples, des démos et plus encore !