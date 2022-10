Jane Birkin évoque la distance avec ses petits-enfants

Si on connaît plus facilement les enfants de Jane Birkin, la chanteuse est aussi grand-mère de six petits-enfants.

Depuis plus de 50 ans, l’interprète de "Je t’aime… moi non plus" vit en France après avoir vécu en Grande-Bretagne. Une famille qui voyage beaucoup car sa fille Charlotte Gainsbourg a choisi de s’installer aux Etats-Unis depuis quelques années.

Une distance qui empêche Jane Birkin de voir régulièrement ses petits-enfants : "Charlotte s’est installée à New York il y a six ans et demi, donc je n’ai pas vraiment connu la petite Joe. J’ai été pas mal malade pendant cette période et je n’osais pas partir à New York, au cas où j’aurais dû subir une transfusion" a-t-elle déclaré à Paris Match.

Victime d’une leucémie il y a quelques années, Jane Birkin a aussi fait un AVC en août 2021.

Si la distance rend complexe les relations avec les petits-enfants, la chanteuse britannique assure que "sa chance récente, c’est que Charlotte vienne souvent à Paris. Elle embarque Joe et, donc, je peux enfin profiter un peu d’elle."