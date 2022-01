Jane Birkin dans "Hep taxi !" et en concert à La Louvière avec la Trois!

Une Jane Birkin motivée

À 75 ans, l’interprète de Fuir le bonheur de peur qu’il ne se sauve sillonne donc les villes de France et de toute la francophonie depuis le 8 janvier. Elle s’envolera même en tournée mondiale en juin 2022. Jane Birkin avait expliqué : "Après avoir fait la route pendant trois ans, il me semblait que j’avais fait le summum pour Serge. Peut-être que ça m’a permis de me dire que je pourrais alors penser à moi". De son côté, Etienne Daho, qui signe la production du dernier album de Jane, avait été séduit par une pièce écrite et jouée par Jane il y a longtemps, et qui s’intitulait Oh ! Pardon tu dormais… devenu le titre de cet album. Et à propos de Birkin, le chanteur déclarait : "C’est quelqu’un qui a beaucoup de volonté, de force intérieure. C’est quelqu’un qui a beaucoup d’énergie. Elle est exceptionnelle, vraiment. Elle va beaucoup mieux, c’est quelqu’un qui est dans l’action quoi qu’il arrive, elle est impatiente !". Nul doute que son public, lui aussi, trépigne d’impatience de la retrouver.