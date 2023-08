Jane Birkin, artiste et icône de mode qui a donné son nom à un sac Hermès

Décédée le 16 juillet, Jane Birkin était connue pour ses rôles au cinéma et les chansons qu’elle a interprétées. Mais elle a aussi donné son nom à un sac à main de chez Hermès qu’elle a elle-même contribué à créer, comme nous le raconte Queeny dans le 6/8.

Ce sac iconique que toutes les stars s’arrachent est né d’une rencontre hasardeuse lors d’un vol entre Paris et Londres en 1981 entre Jean-Louis Dumas, président de la maison Hermès depuis trois ans, et Jane Birkin.

En plus d’être chanteuse et actrice, Jane Birkin est aussi mère et icône de mode. Elle lui explique ne pas trouver de sac qui allie l’élégance et la taille pour pouvoir y ranger ses affaires et celles de sa fille Charlotte. Dumas la met au défi de lui dessiner son sac idéal et lui promet de créer ce sac sur base de ses croquis.

Quelques mois et quelques rencontres plus tard, le Birkin était né : un sac style fourre-tout que chacun peut porter à sa sauce en lui amenant une touche personnelle.

Il deviendra l’accessoire préféré des stars, aussi iconique que le sac Kelly et le carré d’Hermès, et de nombreuses variantes seront créées, avec cinq tailles au total, allant de 25 à 45 centimètres. Il existe en cuir, en daim, en crocodile, et certains sont incrustés de diamants. Su bien qu’il est devenu un accessoire difficile d’accès, le Birkin le plus cher au monde ayant été acheté en 2011 à 380.000 euros.