Jane Austen, un destin littéraire aussi romanesque que ses œuvres à succès

L’une des romancières les plus célèbres de la littérature britannique décède le 18 juillet 1817, dans le Hampshire, en Angleterre. Son nom ? Jane Austen. Bien plus qu'une auteure à succès, elle est aussi l'une des figures majeures de l'émancipation féminine. En guise d'héritage, elle a prouvé que les femmes avaient tout autant de talent que les hommes dans le domaine littéraire.

L’autrice de textes déjà passés à la postérité lors de son vivant a pourtant écrit sous l'anonymat forcé. Si Orgueil et préjugés et Raison et sentiments, ses œuvres les plus connues, continuent de passionner les lecteurs 200 ans après sa mort, c'est sous le nom d'emprunt 'une dame', qu'elle a d'abord publié ses premiers écrits.

À une période gagnée par l'actualité anxiogène autour des guerres napoléoniennes, elle attise la curiosité des lecteurs grâce à des œuvres légères et sentimentales, sur des situations de vie quotidienne.

Comment est-elle parvenue à convaincre les éditeurs de publier ses premiers romans ? Comment expliquer le développement de son talent dans une société qui mise encore uniquement sur l'éducation masculine ? Dans L'Heure H, découvrez le destin littéraire de Jane Austen, aussi romanesque que ses œuvres à succès, dans lequel sa famille a joué un rôle prépondérant pour sa carrière.