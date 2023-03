Jan Vertonghen : "Villarreal, c’est une grande équipe. C’est un grand succès pour Anderlecht"

Anderlecht s'est qualifié pour les 1/4 de finale de Conference League grâce à un exploit face à Villarreal via à un but de Slimani. De quoi rendre fier le capitaine Jan Vertoghen.

"C’est peut-être une surprise pour tout le monde, mais on a tout donné", explique Jan Vertonghen, après la victoire d’Anderlecht face à Villarreal 0-1.

"Les 20 premières minutes étaient difficiles, ils ont eu beaucoup d’occasions. Mais on a eu un peu de chance. En 2e mi-temps, on a bien joué et on a eu les meilleures occasions. Villarreal, c’est une grande équipe. C’est un grand succès pour Anderlecht."

Si Anderlecht n’a pas encaissé, c’est un petit miracle tant Villarreal a eu des possibilités. D’autant plus que l’équipe espagnole est plutôt "habituée à jouer la Ligue des Champions" rajoute Jan. "Villarreal c’est une grande équipe. Ils ont gagné l’Europa League il n’y a pas longtemps. C’est normal d’avoir souffert contre eux. Mais on a un grand gardien et toute l’équipe a bien défendu tout en ayant un peu de chance."

Ce vendredi, Anderlecht connaître son adversaire pour les quarts de finale. Et Jan sera aussi s’il est repris par Domenico Tedesco avec les Diables Rouges. "Je profite de la victoire. On verra pour le reste", conclut Vertonghen.