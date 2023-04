Jan Vertonghen, vétéran fier : "La 1e mi-temps contre l’Allemagne était l’une des meilleures depuis que je suis chez les Diables"

Alors, ambitieux, Sterke Jan ? "Il faut espérer que la vraie génération dorée ne vienne que maintenant, qu’elle soit encore meilleure que celle qui vient de jouer pendant 10 ans. Cela doit être l’objectif. Même si un jour, je ne serai plus là, les gars doivent viser ça."

Dernier mohican (ou presque) d’une défense belge en plein renouveau, Vertonghen se retrouve orphelin de son acolyte de toujours, Toby Alderweireld. Pas trop bizarre ? "En fait, c’était davantage bizarre en dehors des terrains que sur la pelouse. On est habitués à certaines choses, on sait qui s’assied à quelle table etc, là il manquait Dries Mertens et Toby Alderweireld, avant c’était Moussa Dembélé et Thomas Vermaelen qui étaient partis. Si j’ai déjà trouvé un jeune pour jouer aux cartes avec moi ? Non, j’étais beaucoup trop sur mon ordinateur, ça ne me plaît pas (rires)."