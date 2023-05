Jan Vertonghen, un passionné prudent : "Je ne fais pas assez de vélo... car j'ai un peu peur de tomber et de me blesser"

Privé de play-offs en Pro League suite à la mauvaise saison du Sporting d'Anderlecht, Jan Vertonghen a profité de quelques jours de repos pour filer en Italie, sur les routes du Giro 2023.

"J'ai vu Remco Evenepoel lundi. On a simplement échangé quelques mots. Il a d’autres choses à faire, j'ai préféré le laisser dans sa bulle", introduit le défenseur belge de 36 ans. "Je suis passionné par tout ce qui est lié au cyclisme. Patrick Lefevere, c'est une des plus grandes personnalités dans le peloton. C'est chouette de parler avec lui, de passer du temps dans la voiture de l'équipe Soudal - Quick-Step. J'essaie de comprendre les tactiques et ce genre de choses."

"Les coureurs cyclistes vont plus dans leurs limites que les joueurs de football. Dans le football, on doit être bien onze mois durant l'année. Eux, ils se concentrent davantage sur des objectifs, comme un Grand Tour ou des classiques. Ce sont deux sports totalement différents. Ce sont des grands professionnels", a aussi indiqué le Diable Rouge le plus capé de notre pays.