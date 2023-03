Jan Vertonghen se blesse à la cheville, avant Gand - Anderlecht

Brian Riemer est également revenu sur la présélection de Bart Verbruggen avec l’équipe nationale néerlandaise. Une belle reconnaissance pour le gardien de 20 ans : "Une sélection ou une présélection avec une équipe nationale c’est toujours la cerise sur le gâteau. C’est une belle reconnaissance pour le club aussi. Je suis très heureux pour lui. Mais il faut qu’il garde les pieds sur terre".

Cet appel du pied de la sélection néerlandaise devrait attiser les convoitises de clubs plus huppés. Riemer fera tout pour garder son jeune portier : "Je pense qu’il sera encore avec nous la saison prochaine. On ne peut pas en être sûr à 100%. Il n’y a que le Real Madrid et Manchester City qui peuvent être certains de ne jamais laisser partir un de leur joueur. Bart n’a joué que 20 matches à ce niveau. Il a besoin de prendre encore de l’expérience avant d’envisager de pouvoir évoluer dans un championnat plus relevé", a conclu le coach danois.