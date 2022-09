Jan Vertonghen revient officiellement en Belgique et signe à Anderlecht pour deux saisons

La rumeur était chimérique avant de prendre du galon au point de devenir officielle ce jeudi : Jan Vertonghen est bel et bien de retour en Belgique et a signé un contrat avec Anderlecht. Le transfert a été confirmé officiellement par le Sporting, ce vendredi sur le coup de 13h. Il a paraphé un contrat de deux ans.

À 35 ans, il retrouve donc notre territoire qu'il avait quitté il y a 22 ans... en 2000 pour aller parfaire sa formation du côté de l'Ajax. Sur une voie de garage à Benfica, où on ne comptait plus vraiment sur lui, le Diable rouge a préféré jouer la carte de la sécurité en s'assurant du temps de jeu et un rôle de capitaine de route au Sporting.

Des Bruxellois qui ajoutent donc une belle dose d'expérience et de science de jeu à une défense jeune et talentueuse mais à qui il manquait justement peut-être d'un bon capitaine de vestiaire.

Après plus de vingt ans à l'étranger, Vertonghen fera donc connaissance avec la Pro League. Où il défiera Toby Alderweireld et Dedryck Boyata, qui ont, eux aussi, décidé de revenir en Belgique cet été.