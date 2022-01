Jan Vertonghen retrouve une place de titulaire et Benfica s’impose à Arouca

Jan Vertonghen et Benfica se sont imposés 0-2 vendredi soir sur la pelouse de Arouca lors de la rencontre d’ouverture de la 19e journée du championnat du Portugal. Un résultat qui permet aux "Aigles" de conforter leur troisième place au classement avec 44 points, à six longueurs du leader le FC Porto.

'Sterke Jan' retrouvait une place dans le onze de base après avoir été testé positif au coronavirus en début d’année. Un retour couronné d’une victoire grâce un but marqué dans chaque mi-temps. Le premier était inscrit par Darwin Nunez sur penalty (32e, 0-1) et le second dans les toutes dernières minutes de la rencontre par l’intermédiaire de Gonçalo Ramos (90e+2, 0-2).