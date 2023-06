Jan Vertonghen réagit au départ de Courtois : "Je n’aurais pas fait cela à sa place"

Absent contre l’Autriche samedi soir, Jan Vertonghen espère gratter du temps de jeu face à l’Estonie mardi alors que son dernier match en compétition remonte au 23 avril dernier, avec Anderlecht.

"Je me sens bien physiquement, je me sens prêt pour jouer", a assuré le joueur anderlechtois. "Ne pas jouer pendant deux mois, c’était une première pour moi. Mon rythme de jeu était insuffisant et je traînais cette blessure à la cheville. C'était trop tôt pour moi samedi. Je me sens beaucoup mieux qu’il y a quelques jours, on verra comment de temps je vais pouvoir tenir mardi soir. "

Sterke Jan s’est enfin exprimé sur l’ambiance au sein d’un groupe rajeuni. "Il y a eu beaucoup de changements chez nous durant les derniers mois. L’équipe est jeune, mais l’esprit d’équipe est très bon. J’apprécie beaucoup le niveau des entraînements. Il faut simplement un peu de temps pour tout mettre en place."