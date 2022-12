Jan Vertonghen, qui ne raccrochera pas tout de suite avec les Diables : "On a tout donné pour la Belgique"

Les Diables rouges sont éliminés de la Coupe du monde 2022. À chaud, juste après le partage insuffisant face à la Croatie, les joueurs étaient forcément déçus. Jan Vertonghen a répondu aux questions de Pierre Deprez. "Je suis très déçu. On a tout donné pour la Belgique, pour notre groupe, pour le coach. Mais ce n’était pas assez."

Ce n’est pas dans cette dernière rencontre que les Diables loupent la qualification : "Non c’est dans les premiers matches, surtout dans le deuxième. On a eu beaucoup d’occasions de marquer mais on ne les a pas converties."

On a beaucoup critiqué la défense mais cette fois ce sont les occasions qui n’entrent pas : "Exactement."

Ça veut tout dire : "Oui, on a eu beaucoup plus d’occasions que lors des deux premières rencontres. Mais si tu ne marques pas, tu ne gagnes pas, c’est simple."

Après les critiques, Jan a réalisé une bonne prestation face à la Croatie : "On est fier d’être Belges. On a tout donné, on n’avait pas besoin d’être des amis pour gagner. S’il y a 26 amis dans une équipe ça ne sert à rien. Parfois les amis font les bons collègues."

Roberto Martinez s’en va, il arrivait au terme de son contrat et ne prolongera pas : "Il a toujours été bon pour nous, il nous a donné de la liberté, de la confiance, et des responsabilités."

Par contre, Jan Vertonghen affirme que la rencontre face à la Croatie ne s’agissait pas de sa dernière sous la vareuse des Diables.