Jan Vertonghen : "On est un mix entre jeunesse et expérience... ça peut marcher !"

J-1 avant Belgique - Canada, l'entrée en lice des Diables Rouges dans cette Coupe du monde 2022. Ce mardi, l'expérimenté Jan Vertonghen (142 caps) était présent face aux médias.

"Je ne ressens pas d'appréhension à reprendre. Notre staff médical m'a donné confiance, tout était clair avec le scanner. J'ai fait quelques entrainements, je n'ai rien senti", a indiqué le gaucher... qui préfère jouer à gauche. "Alderweireld joue dans l'axe de la défense. J'ai joué plus de 300 matches dans une défense à trois, mais seulement deux fois en tant que central. Je ne pense pas que ce soit le moment pour expérimenter cela."

"Les attaquants du Canada sont rapides, mais ça dépend beaucoup de nos positions. Si notre position de corps est bonne, ça pose moins problème. C'est une Coupe du monde de transition pour nous, entre jeunesse et expérience... ça peut marcher ! En 2018, tout le monde était à son top physiquement. Aujourd'hui, on est sur un mix. J'ai plus confiance dans cette équipe et le futur que l'an dernier par exemple. On peut maintenant voir des joueurs comme Doku, De Ketelaere, Tielemans, Onana ou Debast. Ils sont là, ils sont vraiment jeunes. Ils sont nombreux. Ce n'était pas spécialement le cas il y a quatre ans", a aussi indiqué Super Jan, qui sera titulaire face au Canada.