Jan Vertonghen, mis à l’honneur après sa 150e sélection : "Les matches des Diables sont spéciaux pour moi"

Aligné d’entrée ce mardi face à l’Estonie, dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024, Jan Vertonghen est devenu le premier joueur à cumuler 150 sélections sous la vareuse des Diables Rouges. Le défenseur de 36 ans, qui a ouvert le score dès la 4e minute de jeu, a été mis à l’honneur à l’issue du match, remporté 5-0 par les Diables.

À l’interview, Vertonghen est revenu sur cette rencontre, qui s’est déroulée de la meilleure des manières pour lui et ses coéquipiers. "On a gagné, j’ai marqué un but, c’était vraiment une soirée parfaite. Arriver à 150 sélections, c’est vraiment spécial mais tous les matches pour les Diables Rouges sont spéciaux pour moi. Les Diables, c’est quelque chose d’important dans ma carrière."

Avec deux victoires en deux matches, le bilan comptable est positif pour les Diables à l’issue de ce rassemblement. Après une prestation très mitigée en Azerbaïdjan (0-1), celle de ce mardi est positive, "spécialement en seconde mi-temps, estime Vertonghen. En première mi-temps, on leur a donné deux occasions je pense. Mais en deuxième mi-temps c’était beaucoup mieux. On a joué sur un tempo très haut et 5-0 c’est un beau score pour les fans aussi."

Le défenseur d’Anderlecht a terminé par un mot sur Romelu Lukaku, auteur d’un nouveau doublé en sélection ce mardi, ce qui porte son total à 77 buts sous la vareuse nationale. "Romelu est un des meilleurs 9 de sa génération, c‘est un leader, il est très important pour nous et j’espère qu’il restera encore quelques années avec nous."

Prochain rendez-vous pour les Diables, la double confrontation face à l’Autriche puis la Suède les 13 et 16 octobre, toujours dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024.