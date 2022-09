Jan Vertonghen lors de sa présentation à Anderlecht : "Mon but initial était de finir ma carrière au Portugal"

Une question se pose dès lors, Jan Vertonghen a-t-il eu peur pour sa place à la coupe du monde, au point de préconiser un retour en Belgique ? "Non, pas vraiment. Mon concurrent à Benfica venait de se blesser pour deux mois, donc j’allais jouer. Mais c’est de la fierté personnelle je veux aussi être important pour l’équipe. J’ai perdu ça là bas. C’est une décision du coach et ici on m’a redonné confiance. Si j’ai eu des contacts avec Roberto Martinez ? Oui, mais il ne m’a pas poussé à signer à Anderlecht. Roberto me connaît. Il sait que je veux jouer. Je ne suis pas quelqu’un qui veut juste rester assis et prendre son argent. Je suis encore un jeune gamin qui veut être sur le terrain. Il ne m’a pas poussé. Il m’a juste dit qu’il me connaissait et qu’il savait que je voulais jouer."

A-t-il eu des contacts avec certains autres Diables rouges, eux aussi rentrés au bercail cet été ? "Non, pas trop mais j'ai été pas mal en contact avec Dries Mertens. On se rejoignait sur de nombreux points, on était d'ailleurs quasi dans la même situation. Lui d'abord et puis moi plus tard. En plus, on a le même âge."

Jan Vertonghen à Anderlecht, une douche froide pour les supporters anversois qui espéraient peut-être que leur poulain signe là où tout avait commencé, lui qui avait été formé au Beerschot. Une douche froide aussi pour certains membres de sa famille ? "Vous savez, ma famille est supportrice d’autres clubs en Belgique comme elle l’était d’autres clubs en Angleterre. Donc je fais mes choix de carrière et Anderlecht me semblait être la meilleure solution. J’ai des membres de ma famille qui sont abonnés au Sporting depuis 40 ans et qui seront contents. D’autres le seront un peu moins. Mais je ne peux pas satisfaire tout le monde…"

Pour conclure, Vertonghen a directement affiché ses ambitions avec les Mauves : "Anderlecht appartient au top en Belgique. Cela prendra du temps mais quand vous voyez la qualité du noyau, c’est une équipe forte. Je veux ramener le club là où il appartient. Au sommet du football belge."