Jan Vertonghen et Eden Hazard face à la presse ce mardi plutôt que Carrasco et Theate… l’heure de la révolte a-t-elle sonné ?

Vont-ils montrer un signal d’apaisement ? Les Diables rouges qui seront présents en conférence de presse ce mardi ne seront pas Yannick Carrasco et Arthur Theate, comme c’était prévu initialement, mais Eden Hazard et Jan Vertonghen. Le symbole aurait encore été plus fort s’il s’agissait de Kevin De Bruyne et Jan Vertonghen vu les bisbrouilles de ces derniers jours, mais ici ce sont surtout les deux capitaines principaux de l’équipe nationale qui vont prendre leurs responsabilités face à la presse.

Deux raisons peuvent expliquer ce changement : la première, une volonté d’envoyer les capitaines, expérimentés, se confronter aux questions parfois moins drôles des journalistes en période de tempête. La deuxième, la volonté de faire une mise au point, une communication apaisée à deux jours de la rencontre décisive contre la Croatie.

Jan Vertonghen sera sans le moindre doute confronté à des questions sur la petite bagarre médiatique à laquelle il s’est prêté avec Kevin De Bruyne ces derniers jours. Eden Hazard est moins concerné personnellement par les critiques récentes mais il peut jouer à merveille le rôle de pompier pendant l’incendie.

L’heure de la révolte a peut-être sonné chez les Diables, les supporters sont nombreux à l'espérer en tout cas !

Toutes les réponses, vers 13 heures, heure belge !