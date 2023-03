"Jan Vertonghen doit être titulaire chez les Diables Rouges": le défenseur de 35 ans fait encore l'unanimité

"Je trouve qu'il commence à prendre du plaisir. En début d'année, il s'est un peu demandé ce qu'il venait faire dans cette équipe qui n'avançait pas. On sent maintenant qu'il prend du plaisir à soutenir, à diriger et guider. C'est plus agréable pour lui aussi", ajoute Cécile De Gernier.

"Est-ce qu’il doit être titulaire chez les Diables ? Oui. Surtout, il peut jouer à trois derrière, à quatre. Il peut évoluer comme latéral gauche, comme pendant quatre ans avec moi chez les Diables. On peut même jouer tout seul sur la ligne à gauche, il a une polyvalence énorme. Je suis sûr qu'il sait encore le faire. C'est un des joueurs avec la plus grosse VMA, avec Marouane Fellaini à l'époque. Il a cette qualité de pouvoir être aligné à plusieurs positions, d'autant qu'on n'est pas riche en joueurs gauchers", conclut Marc Wilmots.