Jan Vertonghen débarque à Anderlecht : "C’est tout simplement la bonne étape dans ma carrière"

Ça y est c’est fait. Un nouveau Diable Rouge en Pro League. A 35 ans, Jan Vertonghen, va découvrir pour la première fois de sa carrière, le championnat de Belgique.

Le Diable Rouge aux 139 sélections, est heureux de débarquer au Parc Astrid : "Il y a déjà eu des contacts avec le RSC Anderlecht par le passé, mais toutes les pièces du puzzle se sont soudainement mises en place. Je suis le projet du club depuis un certain temps déjà et je suis convaincu qu’avec mon expérience, je peux apporter quelque chose à ce groupe. C’est tout simplement la bonne étape dans ma carrière et j’ai vraiment hâte de disputer mon tout premier match au Lotto Park."

Jan Vertonghen apportera une sacrée dose d’expérience dans le jeune groupe anderlechtois. Il aura pour mission de renforcer et de guider la défense mauve et blanche.