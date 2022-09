Jan Vertonghen dans le onze d’Anderlecht ? Mais à la place de qui ? Les consultants de la Tribune répondent

Avec l’arrivée de Jan Vertonghen à Anderlecht, Felice Mazzu va devoir faire des choix. Notamment avec l’un des deux gauchers en défense qui pourraient sauter du onze. Mais lequel ? Nos consultants de la tribune se sont mouillés.

Wesley Hoedt ou Hannes Delcroix ? Lequel des deux défenseurs va faire les frais de l’arrivée de Jan Vertonghen ? Pour Philippe Albert, il n’y a pas photo, "c’est pratiquement une certitude, ce sera Delcroix. Je ne suis pas nécessairement d’accord avec ça, mais Delcroix a un caractère plus facile que Wesley. C’est à Felice Mazzu à gérer tout ça. Hoedt, ce n’est pas un mauvais défenseur, mais l’écarter, ce serait prendre un risque pour le bien-être du groupe. Jan est aussi bien rentré et a adressé quelques centres."

Marc Wilmots, notre autre consultant n’a pas voulu choisir entre les deux et préfère choisir au mérite tout en évoquant les qualités de Jan : "Si tu as de la personnalité, à un moment donné, si le mec est meilleur, tu le mets, c’est tout. Il peut sauter, il peut crier, c’est son problème. Tu mets le meilleur, celui que l’entraîneur pense qui doit jouer. Un point c’est tout. Et puis, tu auras besoin de tes quatre centraux avec tous les matches qu’il va y avoir. Après, par rapport à Jan, on exagère aussi beaucoup avec son manque de vitesse, il n’est pas si lent que ça. C’est vrai que quand tu tombes contre un joueur qui va très vite, tout le monde est en difficulté. Mais Jan, il anticipe bien et pour le passer, tu peux y aller."

Le débat est en tout cas ouvert, mais celui qui aura le dernier mot reste tout de même Felice Mazzu.