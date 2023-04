Jan Vertonghen : "C'était un match très difficile, les deux buts sont arrivés au bon moment"

Le résultat est excellent mais Anderlecht a souffert en début de chaque mi-temps. "L'AZ a une bonne équipe. Ils jouent bien. Ils nous ont mis beaucoup de pression. Ils ont des bons joueurs. Et nous, on n'a pas trouvé l'espace entre les lignes. C'était un match très difficile pour nous. Les deux buts sont arrivés au bon moment". Dans chaque mi-temps, le Sporting a trouvé la faille après une période de domination de l'AZ. "C'était mentalement très difficile pour l'AZ".



Anderlecht est en position de force avant le match retour. "Gagner 2-0 le premier match en Coupe d'Europe, c'est parfait. C'est dommage que les buts à l'extérieur ne comptent plus (double en cas d'égalité). On y est pas encore. Mais on a bien commencé".



Anderlecht pourrait connaître une situation paradoxale : privé de play-offs mais qualifié pour le dernier carré en Conference League. "Cela pourrait être comme ça. On va tout faire pour aller en play-offs 2. Parce qu'il y a aussi une possibilité de se qualifier pour l'Europe par là. Je veux continuer dans les deux compétitions".