Jan Vertonghen avant Ludogorets: "La qualification serait méritée"

Face à Ludogorets, Anderlecht s’apprête à disputer l’une des rencontres les plus importantes de sa saison. Et, sans doute, la plus importante pour son nouveau coach.

" On me pose souvent la question ", plaisante Brian Riemer. " Et ma réponse est non. Chaque match que nous jouons est important. On se bat aussi pour être dans les play-offs, ce qui n’est pas le cas actuellement. On ne peut pas séparer les rencontres. C’est un tout. Bien entendu, on veut rester sur la scène européenne . Mais on veut également s’imposer dimanche face au Standard. Cela ne sert à rien de se dire qu’un match est plus important. On veut simplement avoir montré la meilleure version de nous-mêmes en sortant du terrain. Et on espère que cela sera le cas après cette rencontre "

Un rencontre et une donne assez simple: le Sporting devra marquer, tout en limitant les occasions adverses. Un objectif pas simple à atteindre quand on se souvient que les Bulgares ont beaucoup usé des contre-attaques au match aller.

" On devra attaquer et marquer ", reconnaît le capitaine Jan Vertonghen. " Néanmoins, on devra faire attention parce qu’ils ont beaucoup de vitesse. Mais, honnêtement, je suis toujours content quand on se met comme objectif de marquer. On veut continuer sur la scène européenne et j’estime qu’on mérite de rester en lice ".

Un rendez-vous européen très important au milieu d’une semaine qui l’est tout autant. Après avoir joué son avenir en coupe d’Europe, le Classico se dressera sur la route des Mauves. Une rencontre toujours sous tension et très attendue par les supporters. Des supporters qui, pour certains, ont rencontré la direction en début de semaine afin d’exprimer leur mécontentent.

" On essaye vraiment de séparer le terrain de l’extérieur ", précise Jan Vertonghen. "L’équipe reste concentrée sur le football. On a confiance en la direction pour amener le club le plus haut possible et c’est évident que l’on a besoin des supporters. On joue à la maison. On aura besoin d’eux ".

Un choc face au Standard que le coach danois a déjà bien en tête. " Bien entendu. Parce que les deux matches sont rapprochés. Mais cela aurait aussi été le cas si ce n’était pas le Standard en face. Néanmoins, nous devons d’abord disputer la rencontre de jeudi. De plus, elle aura aussi des conséquences sur celle de dimanche. Donc, j’ai tout cela bien en tête ".