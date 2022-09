Jan Vertonghen après ses débuts avec Anderlecht : "Un peu bizarre d’être là… mais c’est chouette"

Rare lueur d’espoir dans la grisaille d’un dimanche difficile pour un Anderlecht accroché par Louvain, Jan Vertonghen. Monté au jeu à l’heure de jeu, le Diable rouge a disputé ses toutes premières minutes en Pro League. Une montée au jeu qui a eu le don de galvaniser les Mauves mais qui n’a pas empêché le Sporting de perdre des plumes.

"C’est quelque chose de spécial de jouer en Belgique. C’est un peu bizarre parce que ça ne faisait pas partie du plan. Mais je suis content d’être ici et de jouer" a-t-il expliqué au micro d’Eleven Sports.

Acclamé par les travées bruxelloises au moment de sa montée au jeu, Vertonghen a laconiquement salué le public bruxellois : "C’était chouette. Ils me connaissent ici en Belgique. C’est bien de jouer pour une équipe belge."

Un remplacement qui a donc fait du bien au moral des troupes bruxelloises : "C’est normal. Quand tu es en train de perdre 1-0, il faut attaquer. C’est ce qu’on a montré en 2e mi-temps. Avant qu’on prenne ce 2e but évitable, je pensais vraiment qu’on allait gagner le match. On veut instaurer un esprit positif dans l’équipe, c’est ce qu’on a essayé de faire en 2e mi-temps. C’est une jeune équipe qui n’a plus gagné depuis quelques matches donc qui manque de confiance. On a beaucoup de joueurs de talent, il faut qu’on le montre lors des prochains matches. On va essayer de continuer comme ça."

Discours mature et prudent d’un capitaine de vestiaire de 35 ans qui en a déjà vu d’autres dans sa carrière.