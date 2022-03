Jan Vertonghen après la qualification de Benfica face à l’Ajax : "Nous n’étions pas la meilleure équipe"

Benfica a sorti l’Ajax, ce mardi soir en 1/8 de finale de la Champions League. Auteurs d’un hold-up parfait, les Lusitaniens se sont imposés 0-1 à Amsterdam. Au match aller les deux équipes s’étaient quittées sur un partage (2-2).

Un match particulier pour Jan Vertoghen. Il avait rejoint les Ajacides alors qu’il n’avait que 16 ans, et il les avait quittés presque dix ans plus tard pour rejoindre Tottenham. Ce mardi soir le Diable Rouge a été impérial en défense face à son club de cœur : "Nous n’étions pas la meilleure équipe, mais on a été plus efficace. On a super bien défendu et on a été excellent sur phases arrêtées", c’est en effet suite à un coup franc, que Darwin Nunez a marqué le but de la qualification de la tête.

"L’Ajax a de grands joueurs", a poursuivi Jan Vertonghen. "Mais on a réalisé un super travail d’équipe, et on a été récompensé par cette place pour les quarts de finale. Dans ce final 8, il n’y a que des grands clubs. Qui je voudrais éviter ? Difficile à dire mais en phase de groupes, on a eu beaucoup de difficultés face au Bayern". Benfica s’était en effet incliné à deux reprises face à Munich.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Champions League aura lieu ce vendredi 18 mars au siège de l’UEFA à Nyon.