Jan Van Eyck : ces secrets de la vie d'un "Liégeois" érudit, à qui la peinture doit tant

À ce jour, sa date de naissance exacte est inconnue, tout au plus estime-t-on qu’il ait vu le jour vers 1390. Mais où ? Il semblerait que ce soit dans l’actuel Limbourg belge, à Maaseik, avec cette précision indispensable de Benoît Beyer de Ryke : "… le Limbourg belge n’a aucun rapport avec le Limbourg historique… en fait c’est l’ancien comté de Looz qui dépendait de la principauté épiscopale de Liège et donc, de ce point de vue là, si Jan Van Eyck est effectivement originaire de Maaseik, il était Liégeois en quelque sorte, mais un Liégeois de langue thioise, donc l’ancien flamand".

Même s’ils sont rares, l’artiste a laissé quelques écrits de sa main, par exemple dans le cadre de la réalisation du portrait du cardinal Niccolò Albergati, et ces écrits sont en dialecte mosan. Quant à sa naissance au sein de la principauté de Liège elle semble fondée : "Il y a aussi le fait que la fille de Van Eyck est entrée dans les ordres dans un couvent à Maaseik et puis, une preuve toute récente – qui date de 2021 -, c’est l’historien et archiviste Hendrik Callewier qui a retrouvé dans les archives du Vatican la mention d’une demande d’indulgence de la part de Van Eyck, pour lui-même et pour sa femme Margaretha, et il est mentionné qu’il provenait du diocèse de Liège…"