Jan Jambon inaugure le pavillon belge à la Biennale d’art de Venise

Le Premier ministre flamand et ministre de la Culture Jan Jambon a inauguré jeudi le pavillon belge de la Biennale d’art de Venise. Pour cette 59e édition, c’est au tour de la Flandre d’occuper le pavillon dans les Giardini (jardins publics). La curatrice Hilde Teerlinck et l’artiste Francis Alÿs représentent notre pays avec le projet "The Nature of the Game", qui porte sur le plaisir de jouer des enfants.

Le projet présente une série de vidéos intitulée "Jeux d’enfants", qui rassemble dix vidéos d’enfants en train de jouer. Qu’il s’agisse d’une course d’escargots au Pajottenland, d’un jeu de tic-tac au Mexique ou de la descente d’une colline de déchets miniers dans un pneu de voiture à Lubumbashi, les enfants jouent avec dévouement, ce qui crée une expérience bouleversante pour ceux qui se trouvent au milieu de la pièce. Deux salles plus petites présentent quatorze peintures au format carte postale que Francis Alÿs a réalisées tout au long de sa carrière dans des endroits tels que l’Afghanistan, l’Iran et Shanghai.

Le ministre Jambon a visité le pavillon belge avec son épouse jeudi matin. Il a rencontré la directrice générale de la culture et des médias des Pays-Bas, Barbera Wolfensberger et a exploré le pavillon danois, où l’artiste Uffe Isolotto présente ses sculptures hyperréalistes de centaures. Après une rencontre avec le ministre estonien de la culture, Tiit Tarik, M. Jambon a également visité l’exposition estonienne.

"La Flandre ne peut vraiment briller que si elle brille aussi sur le plan culturel", a déclaré Jan Jambon lors de l’inauguration officielle du pavillon belge dans l’après-midi. Il a également affirmé que l’œuvre de Francis Alÿs lui avait laissé une "profonde impression".