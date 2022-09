Jan Jambon devant le Parlement flamand : "Le processus que le gouvernement a traversé n’était pas beau à voir"

Le ministre-président flamand a qualifié de douloureuse la prestation de lundi, reconnaissant que son "ego en a pris un coup".

"Ce que j’ai dû endurer ici lundi était douloureux. Douloureux parce que je me suis rendu compte que je devais alors décevoir le peuple flamand. Mais le lendemain, on se relève et on recommence à se battre. C’est ce que j’ai fait", a déclaré Jan Jambon.

C’est un des moments où le ministre-président a été applaudi sur les bancs de la majorité, à l’exception notoire de plusieurs élus CD&V.