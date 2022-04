Jan Fabre condamné : ses œuvres ne sont plus éclairées au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles

L’artiste Jan Fabre a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour des faits de violence, de harcèlement et de comportement sexuel inapproprié. Il a aussi été déchu de ses droits civils pour une durée de 5 ans. Le Musée des Beaux-Arts, à Bruxelles, a décidé de ne plus éclairer les œuvres de Jan Fabre. C’est ainsi que les lumières qui mettaient en évidence "Le regard en dedans (L’heure Bleue)" sont éteintes, au point qu’on ne peut plus distinguer aucun élément de cette œuvre, la seule de Jan Fabre qui est actuellement accrochée dans ce musée, qui en possède deux autres dans ses réserves. Ces dernières y resteront et ne seront pas exposées. Cette décision a été prise vendredi, immédiatement après l’annonce de la condamnation de Jan Fabre, et pour une durée de 18 mois, comme l’explique Amélie Jennequin, directrice de la communication du Musée : "C’est vraiment une décision de couper la lumière, de manière littérale mais aussi métaphorique, sur cette œuvre qui orne une des escaliers du musée. Cette décision a été prise en concertation avec Belspo (le service fédéral de la Politique scientifique) dont dépend le musée". Quant à la question de savoir s’il faut distinguer l’homme de l’artiste, Amélie Jennequin souligne : "Comme institution culturelle, une de nos missions premières reste la conservation du patrimoine artistique. Pour nous c’est une question qui est très complexe et à laquelle on ne doit pas répondre dans la précipitation. Une réflexion approfondie est en cours en interne à plus long terme".

A Namur par contre, pour le bourgmestre Maxime Prévot il n’est pas question d’enlever l’emblématique Tortue de l’artiste installée à la citadelle pour le moment.

Au Parlement flamand, la décision de laisser ou non les sculptures suspendues recouvertes des fameuses carapaces de scarabée fait aussi couler beaucoup d’encre. Les avis divergent entre les différents partis. Une décision devrait être prise lundi.