Jan Fabre condamné : sa Tortue à Namur est-elle menacée ?

On le comprend, pour le collectif, impossible donc de dissocier l’œuvre de l’artiste. Un point de vue que ne partage pas le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot (les Engagés, ex-cdh), qui a toujours prôné le maintien de "Searching for utopia" dans l’espace public namurois, et que le jugement n’a pas fait changer d’avis. "Si Jan Fabre a fauté et a eu des comportements inappropriés, c’est normal qu’il soit condamné, et qu’il l’assume. Mais son œuvre, c’est autre chose. La tortue compte parmi les éléments artistiques urbains les plus photographiés par les touristes et les Namurois, je ne pense pas que cela soit pertinent de la retirer de son socle." Et de pousser la réflexion dans ce sens : "Je ne pense pas qu’on va arrêter d’écouter les tubes de Claude François alors qu’on sait qu’il avait des problèmes avec des mineurs. Ni bannir Verlaine et Rimbaud de la littérature alors qu’ils ont eu des ennuis judiciaires." Pour le bourgmestre, ce sont les états d’esprits qu’il faut déboulonner, via l’éducation et la sensibilisation, pas les œuvres.