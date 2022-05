Jan Fabre condamné : faut-il retirer ses œuvres de l’espace public ?

Alors que le Musée des Beaux-arts de Bruxelles a décidé de ne plus éclairer son œuvre exposée chez lui, le groupe Vooruit au Parlement flamand souhaite le retrait d’une sculpture de Jan Fabre actuellement exposée dans une salle de commission de l’assemblée flamande.

"Maintenant qu’un juge a estimé que les faits reprochés à Jan Fabre sont établis et qu’il est condamné, cet artiste ne peut plus bénéficier d’un piédestal au Parlement flamand", expliquent Katia Segers et Hannelore Goeman (Vooruit). "Laisser pendre cette œuvre serait un drôle de signal envers les nombreux Flamands et nombreux écoliers qui viennent visiter le parlement".

Mais les œuvres d’art de Jan Fabre installées dans la Zuilenzaal du Parlement flamand, des sculptures suspendues recouvertes de carapaces de scarabées, ne devraient pas disparaître de sitôt. Les trois partis de la majorité flamande ne sont en effet pas favorables à leur déplacement.

Pour Willem-Frederik Schiltz, chef de groupe Open Vld, "il faut que cela reste clair qu’une œuvre est davantage qu’un artiste". "Comme ces œuvres d’art ne glorifient pas l’homme, il me semble qu’elles peuvent rester".

Une opinion partagée par Wilfried Vandaele (N-VA) : "Si on retire les travaux de Fabre, on devrait aussi commencer à vérifier les autres œuvres dans le parlement. Quand est-ce qu’on retire quelque chose ? Seulement quand l’artiste est condamné ?"

Le chef de groupe CD&V, Peter Van Rompuy, suggère à la place de "soumettre cette question à la commission 'art' du parlement", un comité d’experts du secteur, qui conseille le parlement dans l’achat des œuvres exposées dans ses bâtiments.