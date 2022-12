Jamioulx : le bourgmestre fera fermer la prison si des travaux ne sont pas entrepris

Bourgmestre depuis 20 ans à Ham-sur-Heure-Nalinnes, Yves Binon visite régulièrement la prison de Jamioulx, sur le territoire de sa commune. Tout simplement pour se tenir informé. La dernière visite s’est tenue le 17 novembre dernier. Et elle lui reste en travers de la gorge : "la prison se détériore de plus en plus", a-t-il constaté. Le bourgmestre était accompagné du Chef de Corps de la Police et d’un officier de la Zone de Secours Hainaut-Est. Il y a exactement 4 ans, des manquements importants avaient été soulevés au niveau des mesures anti-incendie. "J’avais déjà pris un arrêté de fermeture, à l’époque, rappelle Yves Binon. Ici, on a constaté que des portes coupe-feu et des exutoires de fumées ont été placés, mais ils ne sont pas raccordés !"

Au niveau de la salubrité, ce n’est pas mieux. Dans certaines douches, il n’y a plus aucun carrelage et le béton fissuré laisse apparaître les structures métalliques. "Dans certaines cellules, de l’eau coule du plafond parce qu’elles se trouvent sous des douches. Il y a de l’humidité partout et des champignons qui poussent. Les fenêtres sont privées de vitres. Il y a de simples rectangles de plexiglas qui laissent passer l’air froid. Sans parler de la surpopulation dans l’établissement. Il n’y a tout simplement pas assez de cellules. Certaines avaient été conçues pour un seul détenu. Ils sont au minimum deux par cellules. Certains prisonniers sont incarcérés dans les cachots". Construite au début des années 70, la prison de Jamioulx était prévue pour l’accueil de 285 détenus. Une capacité élargie à 385. Le 21 novembre, ils étaient 415 prisonniers, à Jamioulx. Yves Binon exige dorénavant que le nombre strict de 385 détenus maximum soit respecté.