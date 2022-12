Jamie Spears : "Où serait Britney en ce moment sans cette tutelle ?"

Mais son actu ne s’arrête pas aux librairies puisque Britney Spears va bientôt faire l’objet d’une comédie musicale à Broadway : "Once Upon a One More Time". Ce spectacle de la pop star américaine va donc revisiter des contes classiques comme Blanche Neige, Cendrillon ou La Petite Sirène. Et pour ce qui est de la date exacte, elle est prévue au 13 mai 2023. Parmi les chansons qui sont retenues, il y aura Oops I Did It Again, Lucky, Circus et aussi Toxic.